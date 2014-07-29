Мілевський став гравцем хорватського "Хайдука"

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Футболіст буде офіційно представлений в п'ятницю, 1 серпня, після повернення команди з Казахстану", - йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Зазначимо, що в четвер, 31 липня, "Хайдук" зіграє перший матч 3-го відбіркового раунду Ліги Європи з "Шахтарем" з Караганди.

Артем Мілевський протягом 11 років - з 2002-го по 2013-й роки виступав у київському "Динамо", будучи одним з лідерів команди. За цей час він провів 178 ігор, в яких забив 57 голів. Разом з тим, гравець відомий тим, що періодично порушував дисципліну, зловживаючи алкоголем і не стежачи за своєю вагою.

У 2013-му році Мілевський нетривалий час виступав в турецькому "Газіантепспорі" (6 ігор, 1 гол).