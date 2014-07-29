Збірна України з баскетболу проведе серію тренувань у Києві напередодні матчів в Литві

27 липня команда Майка Фрателло повернулася зі Словенії, де брала участь у міжнародному турнірі, а вже 1 серпня вирушить на збір до Литви, де проведе товариські матчі з командами Литви і Австралії, повідомили УНІАН в прес-службі Федерації баскетболу України.

В київському Палаці спорту в ці дні тренуються 17 баскетболістів.

Головний тренер збірної України Майк Фрателло підбив підсумки першого збору: "Ми привезли багато людей в тренувальний табір — 28 гравців. Протягом першого збору декілька гравців травмувалося. Коли ти їдеш на такий турнір, як був у нас у Словенії, і граєш 3 матчі поспіль, і в тебе так багато гравців, то передусім переглядаєш, як хлопці грають. Адже нам потрібно було швидко вирішити - кого залишаємо, з ким прощаємося. Тож привезти хлопців на турнір і не випустити їх на майданчик не мало жодного сенсу. Ми дали усім шанс проявити себе в грі. Ми міняли гравців. У першому матчі, в другій половині третьої чверті ми посадили основних гравців і дали іншим змогу завершити гру. У матчах проти Канади та Словенії ми застосовували різні комбінації. Це був хороший досвід для нас, хлопці відчули смак гри після семи днів тренувань одним колективом. Зараз у нас черговий довгий етап тренувань, ми працюватимемо над фізичною формою, приділятимемо більше уваги захисту і нападу".

Що стосується гравців, що відсутні, тренер зауважив: "Саша Кольченко зараз зі своєю родиною, у них сімейні проблеми. Хоель Боломбой травмував коліно в Южному і ми чекаємо на висновок медиків. Нам уже повідомили, що немає серйозних структурних ушкоджень - це вже хороші новини. При приземленні після падіння Хоель вибив коліно. Лікар з ним. Сьогодні він не тренується, ми телефонували до його тренера з коледжу в США, до його батьків, розповіли про ситуацію, тому що всі хвилюються. Зараз Хоелю не дозволено тренуватися на паркеті. Він займається у воді, в басейні, проходить повільну реабілітацію, але йому не можна стрибати зараз. Чи залишиться Хоель у збірній? Тепер усе залежатиме від його батьків, тренера і, найголовніше, лікаря. Якщо лікар скаже, що потрібно декілька днів, то він повернеться в стрій, якщо ж пару тижнів — це неприйнятно, він не зможе набрати потрібну форму для змагань. Тож тепер все залежить від висновку лікарів, на який ми чекаємо".

На турнірі Pokal Adecco 2014 в Словеніі збірна України, яка постійно експерементувала зі складом, програла усі три матчі - Грузії (62:70), Канаді (75:80, овертайм) та Словенії (51:64).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з баскетболу-2014 відбудеться з 30 серпня по 14 вересня в Іспанії. Збірна України вперше виступить на світовій першості. Це стало можливим завдяки успішному виступу команди на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці посіли підсумкове 6-е місце.