Європейська тенісна асоціація скасувала всі турніри в Україні

Про це повідомляє прес-служба ФТУ.

Раніше турніри були перенесені з весни на період серпня-вересня, але тепер стало відомо, що і в ці дати юнацькі змагання проводитися не будуть.

"Після дискусій та аналізу ситуації, що склалася в Вашій країні, а також після консультацій з Департаментом міжнародних відносин Швейцарії (саме тут розташована штаб-квартира ТЕ) і незалежним міжнародним агентством з питань безпеки, ми змушені повідомити Вас, що в зв’язку з небезпечною політичною ситуацією в Вашій країні, всі міжнародні юнацькі турніри, заплановані на серпень-вересень цього року, скасовані", - йдеться в офіційному повідомленні ТЕ.

"Ми розуміємо, що це значна втрата для українського тенісу, але не можемо прийняти іншого рішення", - додають чиновники європейської федерації.

Змагання під егідою Європейської тенісної федерації "Кубок Антею" та "Наші діти" повині були пройти у серпні 2014 р. в Києві.