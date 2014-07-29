Пулєв передбачив свою перемогу над Кличком

Майбутній суперник чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличко болгарин Кубрат Пулєв дав свій прогноз на бій з українським чемпіоном, передбачивши власну перемогу.

Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

Зокрема, Пулєв зазначив: "Бокс - це вид спорту, в якому неможливо щось передбачити з імовірністю в 100%. Шанси - 50 на 50. Але я думаю, що бій буде цікавим, і я його виграю!".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 6 вересня в Гамбурзі (Німеччина).

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