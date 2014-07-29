Захисник "Копенгагена" назвав Коноплянку "українським Мессі"

Про це повідомляє fcdnipro.com з посиланням на офіційний сайт данського клубу.

Зокрема, Хоглі зазначив: "Я з нетерпінням чекаю матчу проти "Дніпра". Там мені доведеться грати проти великої зірки Євгена Коноплянки, який вважається українським Мессі. Але мене це не лякає. Я впевнений, що зможу зупинити його, а Копенгаген доб'ється позитивного результату в матчі з "Дніпром". Хоча це буде дуже не просто".

Ліонель Мессі - неодноразовий володар призу найкращому футболістові Європи "Золотий м'яч", є лідером національної збірної Аргентини та іспанської "Барселони", вигравши протягом кар'єри ряд найпрестижніших турнірів на клубному рівні, а також ставши олімпійським чемпіоном-2008 і срібним призером ЧС-2014 в складі збірної Аргентини.

Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Копенгаген" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 30 липня в Києві на НСК "Олімпійський". УЄФА переніс гру в Київ з Дніпропетровська з міркувань безпеки.