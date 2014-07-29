Захисник "Копенгагена" назвав Коноплянку "українським Мессі"
Правий захисник данського "Копенгагена" норвезький легіонер Том Хоглі перед відльотом на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА проти дніпропетровського "Дніпра" прокоментував, як буде зупиняти Євгена Коноплянку, якого вважає "українським Мессі".
Про це повідомляє fcdnipro.com з посиланням на офіційний сайт данського клубу.
Зокрема, Хоглі зазначив: "Я з нетерпінням чекаю матчу проти "Дніпра". Там мені доведеться грати проти великої зірки Євгена Коноплянки, який вважається українським Мессі. Але мене це не лякає. Я впевнений, що зможу зупинити його, а Копенгаген доб'ється позитивного результату в матчі з "Дніпром". Хоча це буде дуже не просто".
Ліонель Мессі - неодноразовий володар призу найкращому футболістові Європи "Золотий м'яч", є лідером національної збірної Аргентини та іспанської "Барселони", вигравши протягом кар'єри ряд найпрестижніших турнірів на клубному рівні, а також ставши олімпійським чемпіоном-2008 і срібним призером ЧС-2014 в складі збірної Аргентини.
Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Копенгаген" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 30 липня в Києві на НСК "Олімпійський". УЄФА переніс гру в Київ з Дніпропетровська з міркувань безпеки.