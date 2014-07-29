Визначено склад збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри

58 юних атлетів з 20 регіонів України представлятимуть нашу країну у 22 з 28 олімпійських видів спорту змагальної програми, повідомляє прес-служба НОК України.

Загалом, На Іграх очікується понад 3500 атлетів віком 14-18 років з-понад 200 країн світу.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Бадмінтон - Сарсекєнов Руслан (Миколаївська обл.), Лісна Владислава (Харківська); Бокс - Петров Віктор (Тернопільська-Хмельницька), Гаджиєв Раміл (Одеська), Мартон Роберт (Львівська), Бондаренко Ангеліна (Київ); Боротьба - Кремзер Олена (Херсонська), Масик Олексій (Рівненська); Важка атлетика - Фесак Євген (Київська), Зенченко Софія (Тернопільська); Велоспорт - Нізіцький Владислав (Харківська), Удод Ренат (Донецька), Ткачова Дарина (Харківська), Тетерич Анжела (Донецька); Веслування академічне - Сарканич Алла (Київ), Галаган Дар’я (Київ); Веслування на байдарках і каное - Чабан Богдан (Волинська), Лузан Людмила (Івано-Франківська); Вітрильний спорт - Гуменко Катерина (Одеська); Волейбол пляжний - Плотницький Олег (Харківська), Ковальов Ілля (Рівненська); Гімнастика спортивна - Грико Владислав (Харківська); Гімнастика художня - Ханіна Валерія (Київ); Дзюдо - Ядов Богдан (Київ), Дроздова Людмила (Одеська); Легка атлетика - Качур Яна (Кіровоградська), Коба Джойс (Вінницька), Дуць Марія (Рівненська), Левченко Юлія (Київ), Бабій Єлизавета (Запорізька), Белякова Альона (Дніпропетровська), Байрак Юлія (Дніпропетровська), Сахно Вікторія (Київська), Малихін Владислав (Київська), Баранников Олександр (Житомирська), Малосілов Олександр (Донецька), Валітов Рустам (Дніпропетровська), Піскунов Гліб (Херсонська), Козубський Олександр (Рівненська); Плавання - Романчук Михайло (Рівненська), Хлопцов Андрій (Київ), Главник Ірина (Київ), Малявіна Анастасія (Харківська); Стрільба з лука - Комар Антон (Рівненська), Олексюк Вікторія (Чернівецька); Стрільба кульова - Коростильов Павло (Львівська), Конарєва Поліна (Дніпропетровська), Сухорукова Вікторія (Донецька); Стрибки у воду - Ткаченко Пилип (Київ), Красношлик Ганна (Луганськ); Сучасне п’ятиборство - Кузнецов Антон (Луганска), Поліщук Яна (Донецька); Теніс - Калініна Ангеліна (Київ); Триатлон - Прийма Софія (Львівська); Тхеквондо - Вороновський Денис (Харківська), Савенко Юрій (Одеська), Міюц Юлія (Запорізька); Фехтування - Бровко Інна (Київ).

Як повідомляв УНІАН, II літні Юнацькі Олімпійські ігри-2014 з 16 по 28 серпня прийматиме китайський Нанкін.

Нагадаємо, що на І літніх Юнацьких Олімпійських іграх, які проходили у Сінгапурі-2010, українці у складі 55 спортсменів з 18 видів спорту вибороли 35 нагород, 10 з яких золоті, 9 срібних та 16 бронзових й посіли 3-е загальнокомандне місце.