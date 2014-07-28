"Металіст" буде проводити домашні матчі Прем'єр-ліги на своєму стадіоні в Харкові

Про це повідомляє прес-служба харківського клубу.

У повідомленні наголошується, що підписання договору стало можливим завдяки позиції начальника ГУ МВС України в Харківській області Анатолія Дмитрієва за надання гарантій безпеки при проведенні матчів чемпіонату України на стадіоні «Металіст».

Щодо проведення матчів єврокубків на харківській арені генеральний директор клубу Олександр Нотченко заявив: "В даний момент клуб працює над вирішенням цього питання. На жаль, не все залежить тільки від нас. На даний момент Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не дав дозволу на проведення матчів у нашому місті. Ми зробили офіційне звернення до ГУ МВС про надання гарантій безпеки, і, в разі позитивної відповіді, розраховуємо продовжити роботу з УЄФА, щоб домогтися від них дозволу на проведення домашніх матчів Ліги Європи на своїй арені".

Перший матч сезону 2014/15 на стадіоні ОСК "Металіст" відбудеться 2 серпня, коли харків'яни у центральному матчі 2-го туру Прем'єр-ліги прийматимуть київське "Динамо".