Український тенісист Долгополов піднявся на 17-е місце в рейтингу АТР

У Топ-100 списку як і раніше входять два українських тенісиста, повідомляє офіційний сайт АТР.

Найкращий тенісист України Олександр Долгополов піднявся на чотири сходинки і став 17-ю ракеткою світу. Сергій Стаховський зберіг колишню 79-у позицію.

У другій сотні світового рейтингу також два українських тенісиста. Ілля Марченко піднявся на 12 позицій і зайняв 170-е місце, Денис Молчанов, піднявшись на шість пунктів, розташувався на 191-му рядку.

Що стосується десятки найсильніших гравців світового рейтингу, то їх зміни не торкнулися. На вершині рейтингу, як і раніше, знаходиться сербський тенісист Новак Джокович, який випереджає іспанця Рафаеля Надаля на 460 очок. На третьому місці знаходиться Роджер Федерер (Швейцарія).

Рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів оновлюється раз на тиждень по понеділках.