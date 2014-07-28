Українки завоювали сім медалей на жіночому чемпіонаті Європи з боксу

В італійському Ассізі завершився чемпіонат Європи з боксу серед жінок-молоді та юніорок, на якому збірна України завоювала сім нагород.

Українки вибороли одну золоту, три срібні та три бронзові медалі, повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Золоту нагороду завоювала Валерія Манчак (Харків, вагова категорія 57 кг.). Срібло на рахунку Карини Вороніної (Дніпропетровськ, 52 кг.), Анастасії Станкевич (Рівне, 81 кг.) та Ірини Винник (Івано-Франківськ, +81 кг.). Бронзу здобули Анна Ростопчина (Волинська обл., +80 кг.), Анна Охота (Полтава, 51 кг.), Анна Білоус (Рівне, 69 кг.) Чемпіонат Європи відбувався в Італії з 22 по 27 липня.

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