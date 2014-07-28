Чемпіонат Прем`єр-ліги в найближчі два сезони буде проводитися за участю 14 команд

Згідно із затвердженним форматом, остання команда за результатами сезону залишить Прем’єр-лігу, її у наступному змагальному році замінить один представник ПФЛ (другий за ліком дивізіон вітчизняного футболу), повідомляє офіційний сайт ПЛ.

Ці змагання проводитимуться у два кола і складатимуться із 26 турів.

Додаткове ігрове навантаження команди отримуватимуть, беручи участь у Кубку України. Адже у новому сезоні, починаючи з 1/8 фіналу і до 1/2 фіналу включно, кожен етап турніру складатиметься із двох матчів (дома, на виїзді), а учасники будуть поділені на «сіяних» та «несіяних».

План-календар нового сезону передбачає проведення останнього 26-го туру 24 травня, а фінал Кубку України призначений на 30 травня.

Зимова пауза в чемпіонаті триватиме з 30 листопада 2014 року (команди учасники 1/4 фіналу КУ зіграють перші матчі цієї стадії змагань 3 грудня) по 27 лютого 2015 року. 29 листопада відбудеться 14-й тур змагань ПЛ, а 28 лютого - 15-й тур.