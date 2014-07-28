Вогонь II Юнацьких Олімпійських ігор помандрував Україною

Не стали винятком і II літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), які відбуватимуться у китайському Нанкіні, повідомляє прес-служба НОК.

26 липня символічна естафета взяла старт на Ахілловому Дромі (сучасна Тендрівська коса, Херсонська область), де в стародавні часи проводились спортивні ігри - Ольвійські агони, що включали в себе атлетичні змагання і біг колісниць. Як і в древності, жриці за допомогою сонячних променів зуміли запалити факел з олімпійським вогнем, щоб потім передати його в усі куточки України.

Першими вогонь отримали призери Олімпійський ігор Сергій Кірсанов (веслування на байдарках і каное) та Олена Петрова (біатлон).

Активними учасниками заходу стали діти з Луганської та Донецької областей, які наразі відпочивають та оздоровлюються у таборі «Ластівка». На завершення спортивного свята юні олімпійці випустили у небо синьо-жовті кульки, які символізують мир та єднання всієї України.

Наразі факел з олімпійським вогнем відправився у мандрівку територією України, щоб вже 6 серпня під час церемонії проводів нашої збірної на Юнацькі Олімпійські ігри в Нанкін фінішувати у Києві.

Юнацька Олімпіада відбудеться в Китаї з 16 по 28 серпня.