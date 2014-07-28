Вогонь II Юнацьких Олімпійських ігор помандрував Україною
За традицією, яка ініційована Національним олімпійським комітетом України, на знак підтримки наших олімпійців перед початком найголовніших стартів чотирьохріччя по всій країні крокує естафета олімпійського вогню та відбуваються церемонії підняття державного прапору та прапору НОК України.
Не стали винятком і II літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), які відбуватимуться у китайському Нанкіні, повідомляє прес-служба НОК.
26 липня символічна естафета взяла старт на Ахілловому Дромі (сучасна Тендрівська коса, Херсонська область), де в стародавні часи проводились спортивні ігри - Ольвійські агони, що включали в себе атлетичні змагання і біг колісниць. Як і в древності, жриці за допомогою сонячних променів зуміли запалити факел з олімпійським вогнем, щоб потім передати його в усі куточки України.
Першими вогонь отримали призери Олімпійський ігор Сергій Кірсанов (веслування на байдарках і каное) та Олена Петрова (біатлон).
Активними учасниками заходу стали діти з Луганської та Донецької областей, які наразі відпочивають та оздоровлюються у таборі «Ластівка». На завершення спортивного свята юні олімпійці випустили у небо синьо-жовті кульки, які символізують мир та єднання всієї України.
Наразі факел з олімпійським вогнем відправився у мандрівку територією України, щоб вже 6 серпня під час церемонії проводів нашої збірної на Юнацькі Олімпійські ігри в Нанкін фінішувати у Києві.
Юнацька Олімпіада відбудеться в Китаї з 16 по 28 серпня.