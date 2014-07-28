Американський супертяж Дженнінгс: "У Пулєва недостатньо інструментів для перемоги над Кличком"

Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

Зокрема, Він зазначив: "Я думаю, що у Пулєва недостатньо інструментів для перемоги над Володимиром. Думаю, що для Кличка це буде легкий бій. Пулєв не вразив мене в бою з Томпсоном, хоча і переміг його. Так, у нього хороший джеб, але у Володимира нітрохи не гірше".

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко почав підготовку до бою з обов'язковим претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим 25 липня.

Перший етап підготовки до бою з болгарської «Коброю» проходить у США під керівництвом тренера Кличка, Джонатона Бенкса. «Джонатон і я продовжуємо вдосконалювати техніку Емануеля Стюарда, взяту за основу для моїх бойових навичок» - зазначив Володимир.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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