Блохін не має права вимагати компенсацію від "Динамо" за розірвання контракту

У контракті чітко зазначено, що тренер не має права вимагати від клубу компенсацію за дострокове розірвання контракту, повідомляє тижневик "Футбол".

Зокрема, в контракті зазначено: "19. Головний тренер може бути звільнений з займаної посади після закінчення обмеженого періоду, а цей контракт розірваний з ініціативи Клубу до закінчення строку його дії без будь-яких грошових виплат:

а) у разі систематичного невиконання Головним тренером без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом, або у випадку низького рівня підготовки команди, неузгоджених моментів невиконання результатів;

б) у разі неодноразового невиконання завдань, зазначених у п. 4 даного контракту (завоювання командою «Динамо» (Київ) титулів Чемпіона України, а також завоювання Кубка України у сезона-2013/14, 2014/15 і 2015/16 рр.; виходу в груповий етап Ліги Чемпіонів УЄФА сезону-2012/13, 2013/14, 2014/15 і 2015/16 рр., з подальшим виходом з групи Ліги чемпіонів, як мінімум, в Лігу Європи УЄФА).

20. Сторони домовилися, що при розірванні даного контракту в будь-якому з випадків, зазначених в пп. 16, 18 і 19, Сторони не мають одна до одної жодних претензій (у тому числі фінансових)".

Суркіс порадив Блохіну вивчати математику (питання відносин президента клубу та колишнього тренера обговорюється з 1 хвилини 50 секунди)

Крім того, стало відомо, що Олег Блохін заробляв у "Динамо" 1,5 мільйона доларів на рік, які він отримував 11-ту платежами.

Були передбачені і преміальні за особливі досягнення команди - за перемогу в чемпіонаті України - 1 мільйон доларів; за 2-е місце і вихід в груповий турнір ЛЧ - 1 мільйон доларів; за вихід у чвертьфінал ЛЧ - 500 тисяч доларів за вихід у півфінал ЛЧ - 1 мільйон доларів; за вихід у фінал ЛЧ - 1,5 мільйона доларів.

Раніше стало відомо, що Олег Блохін вимагає від київського «Динамо» компенсацію за дострокове розірвання контракту у розмірі 3,6 мільйонів доларів.

Блохін був призначений головним тренером київського "Динамо" 25 вересня 2012 року. За час його тренерської роботи у клубі, «Динамо» вперше не зміг зайняти друге місце в чемпіонаті України, посівши третю сходинку у сезоні 2012/2013. За півтора року роботи Блохін не зумів виграти жодного трофея, набравши в чемпіонаті України лише 63% можливих очок, що є 2-м результатом «з кінця» серед тренерів київського «Динамо» за час незалежної України. Також, Блохін поставив антирекорд за кількістю поразок в чемпіонаті, тренуючи «Динамо» - 12 поразок у 44 матчах. При цьому, попередній антирекорд належав Йожефу Сабо, потерпілому 10 поразок у 117 матчах. 16 квітня 2014 року, відразу після матчу чемпіонату України проти донецького «Шахтаря», програного в Києві з рахунком 0:2, Олег Блохін був звільнений з поста головного тренера «Динамо» за незадовільні результати, показані командою під його керівництвом.