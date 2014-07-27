"Металіст" виграв в останньому матчі туру УПЛ

У Запоріжжі завершився останній матч першого туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15, в якому луганська "Зоря" на нейтральному полі змушена була приймати харківський "Металіст" і поступилася з рахунком 1:2.

Доля матчу вирішилася в середині другого тайму.

Гра в Запоріжжі спочатку проходила з перевагою номінальних гостей. А на 33-й хвилині Денис Кулаков вийшов один на один з воротарем суперників Микитою Шевченко і холоднокровно переграв опонента.

На початку другого тайму, на 55-й хвилині, Крістіан Вільягра подвоїв перевагу харків'ян. Втім, через 10 хвилин - на 65-й - гравець "Зорі" Желько Любеновіч скоротив перевагу харків'ян до мінімуму. Але, більшого "Зорі" так і не вдалося домогтися - 1:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше в першому турі УПЛ сезону 2014/15 дніпропетровський "Дніпро" виграв у донецького "Металурга" - 2:0, "Волинь" у Луцьку обіграла маріупольський "Іллічівець" - 2:1, "Чорноморець" в Одесі розгромив донецький "Олімпік" - 4:0, ужгородська "Говерла" і львівські "Карпати" зіграли внічию - 2:2, київське "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" - 1:0, а донецький "Шахтар", який провів свій стартовий домашній матч на "Львів-Арені"обіграв запорізький "Металург" із рахунком 2:0.