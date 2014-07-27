"Динамо" і "Шахтар" виграли матчі першого туру Прем'єр-ліги

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" виграли стартові матчі української футбольної Прем'єр-ліги.

"Динамо" виграло на столичному НСК "Олімпійський" у полтавської "Ворскли" з мінімальним рахунком 1:0, а "Шахтар", який провів свій домашній матч на "Львів-Арені", обіграв запорізький "Металург" із рахунком 2:0.

Доля матчу в Києві була вирішена вже на 10-й хвилині, коли подачу з кутового замкнув точним ударом головою... вихованець полтавського клубу Роман Безус. Зрозуміло, свій гол бурхливо святкувати гравець не став.

Надалі кияни мали ще чимало моментів для того, щоб збільшити свою перевагу, але гра так і завершилася мінімальною перемогою господарів поля.

У грі у Львові все було вирішено ще раніше. Вже на 1-й хвилині Луїс Адріано точним ударом відкрив рахунок, а на останній - 45-й хвилині першого тайму - Олександр Гладкий подвоїв перевагу чинного чемпіона України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в першому турі УПЛ сезону 2014/15 дніпропетровський "Дніпро" виграв у донецького "Металурга" - 2:0, "Волинь" у Луцьку обіграла маріупольський "Іллічівець" - 2:1, "Чорноморець" в Одесі розгромив донецький "Олімпік" - 4:0, а ужгородська "Говерла" і львівські "Карпати" зіграли внічию - 2:2.

Тур завершиться сьогодні пізно ввечері матчем "Зоря" (Луганськ) - "Металіст" (Харків).