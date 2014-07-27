"Динамо" - "Ворскла": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Києві проходить один з центральних матчів першого туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" зустрічається з полтавською "Ворсклою".

У новий сезон кияни вступають у ролі однієї з головних команд-невдах минулого чемпіонату, де команда посіла рекордно низьке для себе за всю історію виступів в УПЛ 4-е місце. Разом з тим, зараз команда є на думку фахівців одним з головних претендентів на перемогу в турнірі. За підбором гравців і мотивацією кияни зараз знаходяться в найбільш вигідному становищі серед усіх команд-фаворитів змагань.

Що стосується "Ворскли", то команда є середняком українського чемпіонату. У минулому сезоні вона зайняла 8-е місце серед 16 учасників. Плюс, зараз у команди пригнічений морально-психологічний стан, так як напередодні в Кременчуці був застрелений мер міста і, за сумісництвом, президент полтавського клубу Олег Бабаєв. Як це буває в таких випадках, після смерті керівника може гостро постати питання подальшого існування клубу. Адже Бабаєв славився своєю великою відданістю футболу та полтавському клубу.

Букмекери вважають явним фаворитом гри "Динамо". На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,3 до 1, на нічию - 6 до 1, а на перемогу полтавчан - 10,5 до 1.

Стартові склади команд:

"Динамо": 1. Шовковський, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 24. Виду, 9. Безус, 17. Рибалка, 27. Макаренко Е., 45. Калитвинцев Ст., 90. Беланда, 20. Гусєв О., 22. Кравець.

Запасні: 23. Рибка, 28. Тремулінас, 5. Вукоєвич, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 25. Аруна, 10. Ярмоленко.

"Ворскла": 12. Непогодов, 4. Даллку, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 7. Громов, 8. Ткачук А., 15. Дедечко, 23. Сапай, 40. Пердута, 77. Турсунов, 9. Янузі.

Запасні: 31. Богуш, 84. Романчук, 6. Скляр, 10. Маркоскі, 11. Кривошеєнко, 24. Баранник, 39. Ковпак.

Початок матчу о 19.00 за київським часом.