Українська тенісистка Світоліна виграла турнір у Баку

У столиці Азербайджану завершився тенісний турнір серії WTA, у фіналі якого українка Світоліна обіграла сербку Бояну Йовановскі.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі, який тривав 1 годину 23 хвилини, українка легко взяла перший сет, але потім з величезним трудом вирвала перемогу у другому, довівши свою перевагу лише у вирішальному геймі - тай-брейку - 6:1, 7:6.

Це вже друга перемога Світоліної на турнірі в Баку. Перший раз українка виграла змагання рівно рік тому.