Українська тенісистка Світоліна виграла турнір у Баку
15:41, 27 липня 2014Спорт
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У фіналі українка обіграла сербку Йовановскі
Еліна Світоліна виграла турнір у Баку вдруге поспіль / bakucup.az
У столиці Азербайджану завершився тенісний турнір серії WTA, у фіналі якого українка Світоліна обіграла сербку Бояну Йовановскі.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У матчі, який тривав 1 годину 23 хвилини, українка легко взяла перший сет, але потім з величезним трудом вирвала перемогу у другому, довівши свою перевагу лише у вирішальному геймі - тай-брейку - 6:1, 7:6.
Це вже друга перемога Світоліної на турнірі в Баку. Перший раз українка виграла змагання рівно рік тому.
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