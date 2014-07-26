"Чорноморець" розгромив донецький "Олімпік" у першому турі чемпіонату України

Про це повідомляє офіційний сайт одеситів.

У «Чорноморця» з перших хвилин у гру вступили четверо дебютантів і Балашов, який провів минулий сезон у «Говерлі». Оновлену захисну лінію склали Зубейко, Сіваков, Тейку і Путраш. В центрі поля розташувалися Ковальчук, Гай і Аржанов, на фланги вийшли Шиндер і Балашов. На вістрі атаки було доручено діяти Фоміну. Місце у воротах звично зайняв Безотосний.

Перший удар по воротах гостей, правда, неточний, завдав на 7-й хвилині Сіваков. А ще через хвилину Балашов зі штрафного відкрив рахунок. М'яч він направив метрів з двадцяти обвідним ударом навколо «стінки» - 1:0.

«Чорноморець» продовжував атакувати, і незабаром Шиндер на лівому фланзі видряпав м'яч у Одінцова й небезпечно прострілив у штрафну. Потім Балашов змусив сфолити захисника, а розіграш штрафного привів до кутового, після якого м'яч дивом не опинився у воротах «Олімпіка». Аржанов гострою передачею забезпечив Балашова, але той промахнувся. Донеччани змогли «показати зуби» лише на 38-й хвилині, коли небезпечно пробив здалеку Іса Шериф - вище.

«Моряки» у відповідь дотепно розіграли штрафний, але Тейку, щоб подвоїти рахунок, не вистачило буквально кількох сантиметрів. А успіх «Чорноморцю» прийшов після ще одного розіграшу стандартного положення. Спочатку здалеку смачно приклався до шкіряної сфери Ковальчук. Махарадзе з труднощами парирував удар. Однак загрозу вдалося віддалити лише на кілька митей: після подачі з кута поля Гай головою забив другий м'яч.

Початок другого тайму ознаменувався небезпечним виходом на ворота Фоміна та гострим пасом Балашова на Аржанова. І цілком закономірним виглядав третій м'яч, забитий «Чорноморцем». Була різана передача з правого флангу, Махарадзе зіграв на виході, але м'яч від його рук відлетів до Гая, який зльоту увігнав його в сітку.

Приголомшлива комбінація вдалася «морякам» на 67-й хвилині: Балашов, Фомін, Гай передачами в один дотик вивели Аржанова практично сам на сам з Махарадзе, але хавбеку щось завадило забити черговий м'яч. Чудову можливість відзначитися втратив Фомін, який вийшов один на один з воротарем. Надалі хід гри не змінився: господарі атакували, гості чинили опір. А вже в компенсований час донеччани збили у своєму штрафному майданчику Данченко, і Балашов з пенальті встановив остаточний рахунок поєдинку.

Чорноморець (Одеса) - Олімпік (Донецьк) - 4:0