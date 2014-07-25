Німеччина - Україна 2:0. Команда Петракова повертається додому

Цього разу її суперниками була команда Німеччини. В цьому матчі наші хлопці поступилися з рахунком 2:0, повідомляє ua-football.

У паралельному матчі групи В збірна Сербії наприкінці зустрічі (Станішев Мандич забив на 90-й хвилині) зуміла дотиснути Болгарію (1:0). Таким чином, в півфінал виходять команди Німеччини та Сербії.

Голи: Зельке 3, Зельке 66

Німеччина U-19: Шніцлер, Брандт (Локемпер 81), Штендера, Зельке, Езтуналі, Мухтар, Кімміх (Трюмнер 72), Кемпф, Штарк, Хольтхаус, Акпогума (Іттер 77)

Україна U-19: Сарнавський, Харатін, Соболь, Коваленко, Маркович, Бєсєдін (Яремчук 75), Банасевич (Білоног 82), Чумак, Танковський (Ткачук 71), Бурда, Качараба

Попередження: Соболь 36, Маркович 50, Бурда 77, Штарк 88