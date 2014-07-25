"Дніпро" переміг "Металург" у Львові з рахунком 2:0

У матчі на Арені-Львів команда Мирона Маркевича здолала донецький Металург з рахунком 2:0, пише спортивне видання Champion.

У першому таймі, як в цілому у всій грі, швидкісного та видовищного футболу від обох команд ми не побачили. "Дніпро" трохи більш атакував, але за моменти був майже паритет. У "Дніпра" варто відзачити удар Матеуса після якого в гру вступив Бандура, а в "господарів" був момент, коли Прийма пробивав у порожні ворота і звідти круглого вибив Дуглас.

Було ще кілька напівмоментів у цій зустрічі, але ворота Металурга рятував Бандура, а "металургам" просто не вистачало точності у завершальній стадії атаки.

У другому таймі "Дніпро" повністю переграв "Металург". У команди П`ятенка моментів у заключній 45-хвилинці практично не було. Знову був повільний темп гри, але і цього Дніпру вистачило для двох голів. На 64-ій хвилині Коноплянка зі штрафного поклав м`яч у верхній кут воріт "Металурга". Після забитого голу Зозуля показав усім футболку з написом "Ротань - повертайся".

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На цьому "Дніпро" не зупинився. Їх атаки стали більш швидкими, а гравці Металурга вже на встигали за швидким Матеусом та Коноплянкою, який піймав свою гру. На 71-ій хівилині Чечер збиває у штрафній Зозулю і суддя ставить пенальті. Хоча за кілька хвилин до цього рефері Арановський не побачив явну гру рукою Прийми у своїй штрафній.

З 11 метрів Матеус був влучний і зробив рахунок вже 2:0. Після такого результату "Металург" практично перестав грати. Хоча свій шанс на гол донеччани отримали, коли вже в доданий арбітром час арбітр призначив пенальті у ворота "Дніпра", але після удар Александре дніпропетровців рятує рука Бойка та поперечка воріт. Отже, рахунок гри так і не змінився і Дніпро отримує цілком логічну перемогу.