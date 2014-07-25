ФІФА виступила проти бойкоту ЧС з футболу 2018 року в Росії

Про це йдеться у заяві ФІФА у зв’язку із закликами бойкотувати Чемпіонат світу 2018 року з футболу в Росії через її агресію щодо України або позбавити РФ права на проведення змагань.

Читайте такожЗМІ: Німецькі політики вимагають позбавити Росію права на проведення ЧС-2018

У документі, оприлюдненому на офіційному сайті організації, наголошується, що ФІФА завжди підтримує будь-які мирні та демократичні дискусії. ФІФА наголошує, що засуджує будь-які форми насильства і продовжуватиме використовувати свої турніри для заохочення діалогу, взаєморозуміння та миру між народами.

«Історія показала, що бойкот спортивних подій або політика ізоляції чи конфронтації не є найефективнішими способи вирішення проблем», - наголошується у заяві.

У ФІФА зазначають, що світові чемпіонати зазвичай привертають багато уваги до країн, що їх приймають, і це може стати потужним каталізатором для конструктивного діалогу між народами та урядами, сприяючи позитивним соціальним змінам.

«Чемпіонат світу з футболу об'єднує команди і країни з усього світу, від відбіркових до фінальних турів в дусі чесної гри та поваги», - йдеться в заяві.

У ФІФА переконані, що через футбол зокрема й чемпіонати світу, і завдяки міжнародній увазі можна досягнути позитивних змін у світі.

«Але футбол не може розглядатися, як рішення для всіх проблем, зокрема у світовій політиці. Ми бачили, що Чемпіонат світу з футболу може бути силою добра, і ФІФА вірить, що так і буде на ЧС-2018 в Росії», - сказано у заяві організації.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня колишній міжнародний футболіст-нідерландець Джон ван хет Схіп, який зараз тренує футбольну команду в Австралії, закликав бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії у 2018 році.

23 липня заступник голови фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Міхаель Фукс виступив з вимогою забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року.