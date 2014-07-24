"Зоря" вийшла в третій раунд Ліги Європи
23:34, 24 липня 2014Спорт
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Луганська "Зоря" вийшла у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.
За сумою двох матчів луганчани перемогли албанський "Лячі" з рахунком 5:1
/ zarya-lugansk.com
/ zarya-lugansk.com
У другому раунді кваліфікації команда Юрія Вернидуба впевнено перемогла албанський клуб "Лячі". 3:0 на виїзді та 2:1 у Києві, повідомляє Проспорт.
Столичний матч луганчани проводили за шаленої підтримки вболівальників на "Оболонь-Арені", вирвавши перемогу в кінці зустрічі.
Наступним суперником луганчан буде норвезький "Мольде".
Перша гра відбудеться 31 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.
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