"Зоря" вийшла в третій раунд Ліги Європи

Луганська "Зоря" вийшла у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

У другому раунді кваліфікації команда Юрія Вернидуба впевнено перемогла албанський клуб "Лячі". 3:0 на виїзді та 2:1 у Києві, повідомляє Проспорт. Столичний матч луганчани проводили за шаленої підтримки вболівальників на "Оболонь-Арені", вирвавши перемогу в кінці зустрічі. Наступним суперником луганчан буде норвезький "Мольде". Перша гра відбудеться 31 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter