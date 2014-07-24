"Зоря" вийшла в третій раунд Ліги Європи

23:34, 24 липня 2014
Спорт
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Луганська "Зоря" вийшла у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

 

/ zarya-lugansk.com

У другому раунді кваліфікації команда Юрія Вернидуба впевнено перемогла албанський клуб "Лячі". 3:0 на виїзді та 2:1 у Києві, повідомляє Проспорт.

Столичний матч луганчани проводили за шаленої підтримки вболівальників на "Оболонь-Арені", вирвавши перемогу в кінці зустрічі.

Наступним суперником луганчан буде норвезький "Мольде".

Перша гра відбудеться 31 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

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