Фабіо Капелло заборонив футболістам секс, мобілки та вставати з-за столу

Нещодавно призначений тренер англійської збірної з футболу Фабіо Капелло оголосив про запровадження кількох нових правил, яких гравці мають неухильно дотримуватися.

"Нам потрібно виробити метод роботи і тому я відчув необхідність створення правил. Наприклад, ми всі тепер будемо їсти разом, разом виходити з-за столу - в цьому виявляється пошана один до одного", - сказав Капелло на прес-конференції у вівторок.

За даними британських ЗМІ, серед інших правил, запроваджених новим тренером, - заборона на використання мобільних телефонів і на спілкування з представницями протилежної статі під час зборів.

"Якщо правила порушуватимуться, ми проаналізуємо ситуацію і зробимо відповідні дії", - цитує тренера РІА "Новости" .

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин рішення не допускати прославленого півзахисника Девіда Бекхема до участі в майбутньому товариському матчі з швейцарською збірною, Капелло відповів: "Важливіше говорити про гравців, які завтра гратимуть, а не про тих, кого не буде".

Відповідно до цього наміру Капелло чимало уваги приділив тимчасовому капітанові команди Стівену Джеррарду.

"Джеррард важливий тим, що він здатний ділитися досвідом і надихати гравців. Але я не назву ім`я постійного капітана до матчу (відбірного турніру чемпіонату світу 2010 року) в Андоррі", - сказав наставник збірної.

Під час прес-конференції італієць Капелло спілкувався з журналістами через перекладача, попри дане ним у грудні обіцянка за місяць вивчити англійську мову.

"Я розмовлятиму англійською, коли знатиму всі правильні слова", - пояснив тренер збірної.

Товариський матч у середу з Швейцарією стане для Капелло першою грою як наставника збірної Англії. Він пройде на лондонському стадіоні "Уемблі".