Українка Альона Шамотіна стала чемпіонкою світу серед юніорок з метання молота. Це перша медаль України на турнірі, який цими днями приймає Юджин, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Шамотіна приїхала до США лідером світового юніорського сезону. Вже у першій спробі вона відправила молот на недосяжні для суперниць 65,44 м, а згодом лише зміцнила свою перевагу – 66,05 м.

«Срібло» - в угорки Реки Дьюрац (64,68 м), «бронзу» виборола Іліана Коросідоу з Греції (63,67 м).