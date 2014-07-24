Українка Альона Шамотіна стала чемпіонкою світу серед юніорок з метання молота
17:15, 24 липня 2014Спорт
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Українка Альона Шамотіна стала чемпіонкою світу серед юніорок на змаганнях з метання молота у США.
Українка Альона Шамотіна стала чемпіонкою світу серед юніорок з метання молота
Українка Альона Шамотіна стала чемпіонкою світу серед юніорок з метання молота. Це перша медаль України на турнірі, який цими днями приймає Юджин, повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Шамотіна приїхала до США лідером світового юніорського сезону. Вже у першій спробі вона відправила молот на недосяжні для суперниць 65,44 м, а згодом лише зміцнила свою перевагу – 66,05 м.
«Срібло» - в угорки Реки Дьюрац (64,68 м), «бронзу» виборола Іліана Коросідоу з Греції (63,67 м).
Альона Шамотіна / Фото: Міністерство молоді та спорту
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