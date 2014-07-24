ЧС з фехтування у Казані: Україна шоста в загальномедальному заліку

Золоту індивідуальну нагороду завоювала шаблістка Ольга Харлан, індивідуальну бронзу взяла шпажистка Яна Шемякіна, а команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Ольги Жовнір, Алині Комащук і Олени Вороніної виграла бронзу.

За підсумками чемпіонату світу в Казані лідерами світового фехтування 2014 стали стразу дві країни – Італія й хазяйка чемпіонату Росія. У активі обох держав по три золота, одному сріблу й чотири бронзи. На третє місце медального заліку вийшла Франція, яка так само завоювала три золота й одне срібло, однак усього на одну бронзу не дотягнула до лідерів – Італії й Росії.

Україна ж, пропустивши вперед США й Німеччину, які взяли по одному золоту й одному сріблу, зупинилася на шостій позиції загальномедального заліку.