UEFA визначив місце проведення матчу Ліги чемпіонів між "Дніпром" і Kopenhagen

UEFA заборонив віце-чемпіонам України проводити цей матч на "Дніпро-Арені". Замість цього в UEFA прийняли рішення, що перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Дніпро" і Kopenhagen зіграють на НСК "Олімпійський" в Києві.

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Гра розпочнеться в19.00 30 липня. Матч-відповідь відбудеться 6 серпня в Копенгагені.

Нагадаємо, що UEFA минулого тижня дозволив дніпропетровській команді приймати матчі Ліги чемпіонів на своєму стадіоні, проте керівництво данського клубу звернулось в UEFA з проханням перенести гру з Дніпропетровська. Сьогодні чиновники UEFA задовольнили це прохання.