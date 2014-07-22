Українська молодіжка перемогла збірну Болгарії 1:0 і вийшла на ЧС-2015

В матчі другого туру підопічні Олександра Петракова вирвали три очки у важкій грі зі збірною Болгарії, повідомляє Проспорт.

Перший тайм пройшов під домінуванням болгарських футболістів. Однак до гольових моментів біля наших воріт справа не доходила.

На 27-й хвилині Андрій Маркович у штрафному збив Колєва. До 11-метрової позначки підійшов Вутов і не зміг переграти Сарнавського.

Українці відповіли моментом на 33-й хвилині. Після розіграшу кутового Бєсєдін непогано пробив головою, але голкіпер м'яч відбив.

У другому таймі наші футболісти активніше заграли в атаці. Біля воріт Любенова було кілька хороших моментів, однак Коваленко з Білоногом своїми шансами не скористалися.

Доля зустрічі вирішилася на останніх хвилинах. Орачєв збив Бєсєдіна у штрафному майданчику. Динамівець Харатін пенальті не реалізував, пробивши у стійку. Але м'яч відскочив до Білонога, той віддав пас Танковському, а В'ячеслав не промахнувся.

У болгарських футболістів не було часу, щоб відігратися. Завдяки цій перемозі наші футболісти вже завоювали путівку на чемпіонат світу-2015 серед 20-річних гравців.

Крім того, у наших гравців залишаються хороші шанси на вихід у півфінал Євро-2014. 25 липня Україна в матчі з Німеччиною боротиметься за півфінал.

Обидві команди влаштує і нічия. Але є ймовірність, що три команди наберуть по 4 очки.

Зараз у Німеччини з Україною по 4 очки, у Сербії - 2, а у Болгарії - 0.