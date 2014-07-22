Шахтар знову переміг Динамо у напруженій битві за Суперкубок України

Обидва м'ячі "гірники" забили наприкінці зустрічі внаслідок індивідуальних помилок футболістів "Динамо", повідомляє Проспорт.

На 75-й хвилині Олександр Гладкий виграв боротьбу у Драговича і Даніло Сілви, на замасі прибрав Шовковського і забив у порожні ворота. А на третій компенсованій хвилині Марлос у штрафному обіграв двох захисників і пробив повз голкіпера у сітку.

Вже у вихідні стартує новий чемпіонат. "Шахтар" у першому турі грає з запорізьким "Металургом".

"Динамо" приймає "Ворсклу".

Додамо, що "Шахтар" втретє переміг "Динамо" в матчах за Суперкубок. У киян чотири перемоги у "класичному".

Шахтар (Донецьк) - Динамо К (Київ) - 2:0

Голи: Гладкий, 75 (1:0); Марлос, 90 +3 (2:0).

Попередження: Ілсіньо, 24; Адріано, 82; Степаненко, 85 - Беланда, 24; Сілва, 30; Ярмоленко, 51; Безус, 61; Мбокані, 80.

Шахтар: Антон Каніболоцький, Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Ілсіньо, Тайсон, (Ромеро Марлос, '86), Фернандо, (Сергій Болбат, '73), Тарас Степаненко, Олександр Гладкий, Луіс Адріано

Динамо: Олександр Шовковський, Олександр Драгович, Данило Да Сілва, Домагой Віда, Євген Макаренко, Роман Безус, (Лукман Аруна, '79), Владислав Калитвинцев, (Олег Гусєв, '68), Сергій Рибалка, Андрій Ярмоленко, Юнес Беланда, (Артем Кравець, '84), Дьемерсі Мбокані