"Динамо" і "Шахтар" готуються до матчу за Суперкубок України

14:40, 22 липня 2014
Спорт
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Сьогодні стартує новий футбольний сезон в Україні. 

Ребров і Луческу мають про що поговорити / Фото УНІАН

На "Арені-Львів" в матчі "Шахтар" - "Динамо" сьогодні визначиться переможець Суперкубка України, повідомляє ТСН.

Гра розпочнеться о 21:00

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