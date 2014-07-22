"Динамо" і "Шахтар" готуються до матчу за Суперкубок України
14:40, 22 липня 2014Спорт
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Сьогодні стартує новий футбольний сезон в Україні.
Ребров і Луческу мають про що поговорити / Фото УНІАН
На "Арені-Львів" в матчі "Шахтар" - "Динамо" сьогодні визначиться переможець Суперкубка України, повідомляє ТСН.
Гра розпочнеться о 21:00
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