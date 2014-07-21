Втекти гравців "Шахтаря" спокусив агент-мафіозі - Луческу

Про це заявив тренер "гірників" Мірча Луческу в інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, гравці "Шахтаря" Тейшейра, Дуглас Коста, Фред, Дентіньо, Ісмаїлі та аргентинець Феррейра після суботнього товариського матчу з "Ліоном" (1:4) у Франції зникли з розташування команди. Підстава - їм страшно летіти в Україну через події в країні, зокрема, збитий над нашим небом "Боїнг". Тому до Львова на поєдинок з "Динамо" "Шахтар" прилетів вчора без шістки втікачів.

Читайте такожАхметов виключає участь "Шахтаря" в Прем'єр-лізі без гарантій безпеки - помічник Луческу"Це не бажання гравців, це "робота" агентів. За кілька годин до початку матчу з "Ліоном" з'явився Кіа (британський агент іранського походження Кіа Жоорабхян. - ред.). А після гри, в дві години ночі, він забрав наших гравців. Дуже талановитих - Тейшейру, Дугласа, Фреда. Інші не так важливі. Він хотів зробити те ж саме з Адріано, Ілсіньо, Марлосом, Тайсоном. Але вони відмовилися. Його мета - зробити футболістів вільними агентами, щоб заробити грошей. Це неправильно. Це алібі. Він хоче використати ситуацію в країні та взяти гравців безкоштовно. Але в них є контракти. У Феррейри інший агент. Але він теж хоче скористатися ситуацією", - розповів Луческу.

На його думку, шанси на повернення норовливих гравців є.

"Подивимося. Вже був приклад з Ілсіньо після виграшу Кубка УЄФА - те ж саме. Пішовши з "Шахтаря", він грав за аматорів, в четвертому дивізіоні Бразилії. Потім суд Лозанни прийняв рішення про те, що він винен клубу 4 млн євро. Потім він вибачився, сказав, що хотів би повернутися, і зараз він дуже хороший гравець. Цей Кіа - мафіозі. Він буде продовжувати робити те ж саме в контексті Бернарда", - заявив Луческу.

За його словами, "ситуація неприємна, тому що все сталося в останній момент".