Збірна України зіграла внічию з Сербією на старті Євро-2014

В Угорщині стартував чемпіонат Європи з футболу серед команд до 19 років. У першому матчі турніру зустрічалися збірні України та Сербії.

Гра закінчилася з рахунком 1:1. "Проспорт" вів онлайн-трансляцію з Дьора.

Наші футболісти забили вже на першій хвилині. Коваленко з кутового подав в центр штрафного майданчика, а Бурда головою поцілив у кут воріт.

Однак серби швидко відігралися. Теж кутовий. Наші захисники програли боротьбу у повітрі Максімовичу і 1:1.

До кінця першого тайму у сербів було кілька напівмоментів. А от біля воріт Райковича було спокійно.

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Другий тайм пройшов за повної переваги сербської команди, але футбольне щастя сьогодні було на нашій стороні. Тричі Богдан Сарнавський рятував наші ворота після небезпечних ударів сербів. Двічі серби били в поперечину.

Біля воріт суперника можна пригадати хіба що вільний удар з п'яти метрів. Але Чумак пробив у одного з захисників, які стояли у воротах.

Наприкінці зустрічі серби підсіли, але наші футболісти не провели жодної небезпечної атаки.

Матчі другого туру відбудуться 22 липня. Україна грає з Болгарією (онлайн-трансляція о 22:00). Сербія грає з Німеччиною.

Зазначимо, що перші три команди з групи отримають путівки на чемпіонат світу-2015.