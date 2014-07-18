ЧС 2014 Казань: Ольга Харлан здобула "золоту" перемогу

Про це повідомляє сайт Національної федерації фехтування України.

Без особливих проблем перемігши японку Мамі Ітон (15:9), кореянку Джису Юн (15:10), тунисску Аззу Бесбес (15:7) та росіянку Софію Велику (15:9), Ольга Харлан пройшла в півфінал, де її чекала ще одна господиня турніру Катерина Дьяченко. Саме цю спортсменку Ольга перемогла у фіналі минулорічного чемпіонату світу в Будапешті і в фіналі Чемпіонату Європи 2014 у Страсбурзі. Втім, на відміну від Страсбурга, сьогодні перемога далася Ользі безсумнівно легше - жодного разу українка не дозволила своїй опонентці вирватися вперед, і на хвилинну перерву суперниці йшли з рахунком 8:2 на користь Харлан, а завершився поєдинок з рахунком 15:7.

У фіналі Ользі протистояла дворазова олімпійська чемпіонка американка Маріель Загуніс. Напевно, це був найцікавіший і найбільш напружений поєдинок за весь сьогоднішній день, адже суперниці були фактично рівні по силах. За бій лідер змінювався тричі, проте серйозно за справу Ольга взялася тільки тоді, коли на табло спалахнув рахунок 11:11. Тут нашій спортсменці вдалося остаточно захопити ініціативу і більше не випускати її зі своїх рук, дозволивши собі помилитися лише один раз. Підсумок фінального бою - 15:12 на користь Харлан і перша медаль у скарбничці України на Чемпіонаті Світу 2014 в Казані.

Ще три українки, які сьогодні так само захищали честь нашої країни, склали зброю в 1/32 фіналу. Олена Кравацька поступилася росіянці Софії Великій (11:15), Олена Вороніна програла угорці Норі Гарам (8:15), а Ольга Жовнір не впоралася з росіянкою Діною Галіакбаровою (11:15)

Паралельно з жіночими змаганнями за нагороди чемпіонату світу билися чоловіки шаблісти. Тут титул найсильнішого спортсмена планети завоював росіянин Микола Ковальов, який у півфіналі обіграв румуна Тіберіу Долничяну (15:9), а у фіналі здобув перемогу над корейцем Бонгилом Гу (15:7). Другу бронзову нагороду виборов Олексій Якименко (Росія).

Що ж стосується українських спортсменів, Дмитро Бойко і Євген Стаценко завершили боротьбу в 1/32 фіналу. Бойко програв італійцеві Альдо Монтано (6:15) , а Стаценко поступився німцеві Максу Хартунгу (5:15) . На сходинку далі товаришів по команді вдалося просунутися Андрія Ягодці і Дмитру Пундику. В 1/16 фіналу Ягідка поступився майбутньому володарю бронзової нагороди чемпіонату світу Олексію Якименку (12:150, а Пундик, як і Стаценко, не впорався з Хартунгом (14:15).