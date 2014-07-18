Шаблістка Ольга Харлан перемогла росіянку і вийшла до фіналу чемпіонату світу
19:12, 18 липня 2014Спорт
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Російська шаблістка Катерина Дяченко поступилася в півфіналі чемпіонату світу з фехтування українці Ользі Харлан.
Ольга Харлан вішла у фінал / nffu.org.ua
Про це повідомляє РИА Новости.
Харлан виграла з рахунком 15:7. У фіналі вона зустрінеться з американкою Маріель Загуніс, яка перемогла іншу росіянку Яну Єгорян в іншому півфіналі.
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Чемпіонат світу відбувається в Казані з 15 по 23 липня.
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