Шаблістка Ольга Харлан перемогла росіянку і вийшла до фіналу чемпіонату світу

19:12, 18 липня 2014
Спорт
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Російська шаблістка Катерина Дяченко поступилася в півфіналі чемпіонату світу з фехтування українці Ользі Харлан.

Ольга Харлан вішла в финал / nffu.org.ua

Про це повідомляє РИА Новости.

Харлан виграла з рахунком 15:7. У фіналі вона зустрінеться з американкою Маріель Загуніс, яка перемогла іншу росіянку Яну Єгорян в іншому півфіналі.

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Чемпіонат світу відбувається в Казані з 15 по 23 липня.

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