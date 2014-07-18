Українка Ольга Харлан вийшла до півфіналу чемпіонату світу з фехтування (онлайн-трансляція)

Українська шаблістка Ольга Харлан пройшла до півфіналу Чемпіонату світу з фехтування, який відбувається в ці дні в Казані (РФ).

Суперницею Ольги по півфіналу буде росіянка Катерина Дяченко, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України. Другу півфінальну пару складуть Маріель Загуніс (США) та Яна Єгорян (Росія). Півфінальні бої Чемпіонату Світу почнуться о 18.20 за київським часом. Раніше повідомлялося, що в наступне коло чемпіонату пройшли вісім українських шпажистів. Онлайн-трансляція поєдинків.

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