Українка Ольга Харлан вийшла до півфіналу чемпіонату світу з фехтування (онлайн-трансляція)

14:08, 18 липня 2014
Спорт
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Українська шаблістка Ольга Харлан пройшла до півфіналу Чемпіонату світу з фехтування, який відбувається в ці дні в Казані (РФ).

Ольга Харлан продовжує боротьбу

Суперницею Ольги по півфіналу буде росіянка Катерина Дяченко, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

Другу півфінальну пару складуть Маріель Загуніс (США) та Яна Єгорян (Росія).

Півфінальні бої Чемпіонату Світу почнуться о 18.20 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що в наступне коло чемпіонату пройшли вісім українських шпажистів.

Онлайн-трансляція поєдинків.

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