Українка Ольга Харлан вийшла до півфіналу чемпіонату світу з фехтування (онлайн-трансляція)
14:08, 18 липня 2014Спорт
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Українська шаблістка Ольга Харлан пройшла до півфіналу Чемпіонату світу з фехтування, який відбувається в ці дні в Казані (РФ).
Ольга Харлан продовжує боротьбу / nffu.org.ua
Суперницею Ольги по півфіналу буде росіянка Катерина Дяченко, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.
Другу півфінальну пару складуть Маріель Загуніс (США) та Яна Єгорян (Росія).
Півфінальні бої Чемпіонату Світу почнуться о 18.20 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що в наступне коло чемпіонату пройшли вісім українських шпажистів.
Онлайн-трансляція поєдинків.
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