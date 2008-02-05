Шотландія хоче перехопити Євро-2012 в України

Футбольна асоціація Шотландії має намір запропонувати свою кандидатуру на проведення чемпіонату Європи 2012 року, якщо УЄФА відбере це право в України і Польщі. Минулого тижня УЄФА розкритикувала хід підготовки до Євро в двох країнах і закликала їх прискорити її і пред`явити реальні зрушення в цьому питанні.

Виконавчий директор Футбольної асоціації Шотландії Гордон Сміт підтвердив наміри його організації запропонувати УЄФА свою кандидатуру. Спочатку Шотландія готувалася подавати заявку на проведення Євро-2016.

"Ми маємо намір разом з урядом вивчити питання вартості реконструкції наших стадіонів і загальних витрат на чемпіонат Європи", - додав Сміт.

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