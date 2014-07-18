8 українських шпажистів продовжать боротьбу за медалі на ЧС в Казані

Як у чоловіків так і у жінок в 1/32 фіналу Україна буде представлена повним складом - по чотири спортсмени.

Читайте такожНа чемпіонаті світу з фехтування Україну представлять 25 спортсменівЯна Шемякіна і Богдан Нікішин не брали участі в попередньому турі змагань, так як входять до топ-16 спортсменів світового рейтингу, зате іншим українцям довелося не тільки фехтувати в групі, але і провести по одному бою в 1/64 фіналу. На цій стадії змагань Анфіса Почкалова здобула перемогу над ізраїльтянкою Поліною Мілентієв (15:10), Олена Кривицька перемогла венесуэлку Марію Мартінес (15:12), а Фейбі Бежура виграла у тайванської спортсменки Жо-Тинг Сюй (13:11). У чоловіків Максим Хворост переміг поляка Марселя Бас (15:7), Анатолій Герей виграв у гонконгця Мін Ніколя Лі (15:9), а Ігор Рейзлін здобув перемогу над узбеком Олегом Соколовим (15:14).

20 червня наші спортсмени продовжать боротьбу за медалі. В 1/32 фіналу пари суперників склалися таким чином: Яна Шемякіна - Алехандра Теран (Мексика), Олена Кривицька - Джоанна Халлс (Австрія), Фейбі Бежура - Діана Шер (Австрія), Анфіса Почкалова - Емше Сас (Угорщина), Богдан Нікішин - Фідель Феррет Феррер (Куба), Ігор Рейзлін - Парк Саньян (Корея), Анатолій Герей - Фальк Шпауц (Німеччина), Максим Хворост - Казуяцу Мінобе (Японія).

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