Матч Україна-Кіпр покажуть з відставанням
09:33, 05 лютого 2008Спорт
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Власник прав правив 70 000 євро
Товариський матч на Кіпрі телеканал УТ-1 покаже з відставанням більше години.
Матч Кіпр-Україна, який відбудеться в середу на Кіпрі (початок о18:00) буде показаний по УТ-1 о 19:15. Про це виданню Сегодня повідомив віце-президент Федерації футболу України Володимир Лашкул.
Вартість прав на показ матчу для ФФУ склала 20 000 євро, хоча спочатку власник прав правив 70 000 євро.
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