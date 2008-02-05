Матч Україна-Кіпр покажуть з відставанням

Товариський матч на Кіпрі телеканал УТ-1 покаже з відставанням більше години.

Матч Кіпр-Україна, який відбудеться в середу на Кіпрі (початок о18:00) буде показаний по УТ-1 о 19:15. Про це виданню Сегодня повідомив віце-президент Федерації футболу України Володимир Лашкул.

Вартість прав на показ матчу для ФФУ склала 20 000 євро, хоча спочатку власник прав правив 70 000 євро.