Збірна України втратила позиції у світовому футбольному рейтингу

У новому рейтингу FIFA,українська командаопустилися на 6 позицій у порівнянні з попередньою версією і зайняла 22-е місце. Поруч - збірні Еквадору (21-є місце) та Росії (23-є).

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Відбулися значні зміни і в першій п'ятірці. Переможець чемпіонату світу-2014 збірна Німеччини потіснила Іспанію з першого місця. Тепер іспанці на 8-й позиції. На друге місце піднявся срібний призер Мундіалю Аргентина, а на 3-є - Нідерланди, перемігши в матчі за третє місце на чемпіонаті Бразилію, і піднявшись відразу на 12 позицій. П'ятірку кращих замкнули Колумбія і Бельгія.

Ще один прорив - у збірної Коста-Ріки, яка піднялась на 12 сходинок і посіла 16-е місце. Відразу втратила 10 позицій збірна Англії, зайнявши 20-е місце.

Рейтинг ФІФА:

1 (2) Німеччина - 1724 очок

2 (5) Аргентина - 1606

3 (15) Нідерланди - 1496

4 (8) Колумбія - 1492

5 (11) Бельгія - 1401

6 (7) Уругвай - 1330

7 (3) Бразилія - 1147

8 (1) Іспанія - 1229

9 (6) Швейцарія - 1216

10 (17) Франція - 1202

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22 (16) Україна - 898