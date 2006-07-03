У місті Українка відбудуться Богатирські ігри

6 липня у рамках святкування „Івана Купала” у місті Українка (Обухівський район, Київська область) відбудуться Міжнародні спортивні змагання Богатирські ігри „Українківські силачі”. Головний суддя та ведучий турніру – чемпіон світу з богатирських ігор Василь ВІРАСТЮК.

Початок змагань о 15.00 на міській набережній. У програмі: естафета „Супер-йок”, спортивні вправи „Лог ліфт”, „Прогулянка фермера”, „Шифт”, присідання з легковою машиною тощо.

У рамках турніру також відбудеться презентація ескізів та макетів будівництва міського стадіону та фізкультурно-оздоровчого комплексу Українки. Привітає учасників Конкурсу Проектів мер міста Павло КОЗИРЄВ.

Регламент заходу:

13.50 – збір на автостанції „Видубичі” (метро „Видубичі”), автобус з табличкою „Преса”.

14.00 – від’їзд до міста Українки.

15.00 – спортивні змагання Богатирські ігри „Українківські силачі”.

18.30 – неформальний фуршет з мером, організаторами шоу та спортсменами.

21.00 – повернення до Києва.

Телефони для акредитації: 521-62-21, 8 (067) 403-70-88, 8 (050) 355-45-64

Акредитація до 12.00 6 липня.