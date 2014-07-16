ЧС 2014 Казань: відбулися попередні турніри рапіристів і рапіристок

У жінок у тур прямого вибування пройшли три українки – Ольга Лелейко, Катерина Ченцова й Олександра Сенюта. За підсумками сьогоднішнього дня у 1/32 фіналу їх суперницями будуть відповідно Юліца Суарес (Венесуела), Карін Міявакі (Японія) і Анн Сауер (Німеччина). Ще одна представниця нашої країни – Олена Шипілова – не змогла подолати груповий тур змагань.

У чоловіків Володимир Колтиго, який виграв 5 двобоїв з 6, і Клод Юнес, який одержав усі перемоги в групі, пройшли в 1/32 фіналу відразу ж, минаючи бої в 1/64 фіналу. А от Павлу Сирачинському, який програв у групі 2 бої й Андрію Погребняку, який зміг одержати всього 2 перемоги з шести двобоїв, довелося боротися в 1/64 фіналу. На цій стадії змагань обидва наші спортсмени, на жаль, вибули з боротьби – Сирачинський з рахунком 13:15 поступився ірландцеві Франциску Брендано Кусах, а Погребняк одним уколом програв Чі Ка Юнг з Гонконгу – 14:15.

Читайте такожНа чемпіонаті світу з фехтування Україну представлять 25 спортсменів

Через два дні Володимир Колтиго продовжить свій виступ на чемпіонаті світу двобоєм із кривдником Погребняка Юнгом, а Юнес зустрінеться з датчанином Александром Цоронісом.