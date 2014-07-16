Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Стамбулі

Еліна Світоліна у матчі другого кола обіграла другу ракетку Швейцарії Стефані Фегеле (72-а в світовому рейтингу) з рахунком 2:0 (6:0, 6:3), пише "Сьогодні".

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Наступною суперницею української тенісистки стане переможниця пари Місакі Дій з Японії і Ани Конжух з Хорватії.

Вихід в 1/4 фіналу в Стамбулі приніс Еліні Світоліній $6175 призових і 60 очок в рейтинг.