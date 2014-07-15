У Казані розпочався чемпіонат світу з фехтування
18:02, 15 липня 2014Спорт
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У російській Казані сьогодні, 15 липня, стартував чемпіонат світу з фехтування.
Стартував чемпіонат світу з фехтування / kzn2014.com
Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
Турнір відкрився змаганнями шаблісток. Українки Ольга Харлан, Олена Жовнір і Олена Кравацька зустрінуться зі своїми суперницями вже в 1/32 фіналу 18 липня, тоді ж будуть розіграні медалі.
Всього Україну на змаганнях представлятимуть 25 спортсменів.
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