У Казані розпочався чемпіонат світу з фехтування

У російській Казані сьогодні, 15 липня, стартував чемпіонат світу з фехтування.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату. Турнір відкрився змаганнями шаблісток. Українки Ольга Харлан, Олена Жовнір і Олена Кравацька зустрінуться зі своїми суперницями вже в 1/32 фіналу 18 липня, тоді ж будуть розіграні медалі. Всього Україну на змаганнях представлятимуть 25 спортсменів.

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