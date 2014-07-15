Головний тренер збірної України (U-19) поставив завдання-мінімум - вийти на чемпіонат світу
Головний тренер юнацької збірної України з футболу (U-19) Олександр Петраков поділився думкою про суперників по юнацькому чемпіонату Європи, розповів про сильні сторони своєї команди та завдання на майбутнє.
Про це повідомляє офіційний портал Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).
Зокрема, Петраков відзначив: "Мінімальна завдання, яке я вже давно поставив перед командою, це попадання на чемпіонат світу [серед юнаків до 20 років] у Новій Зеландії в 2015 році".
Характеризуючи свою команду тренер зазначив: "Непоступливість, спортивний характер, бійцівські якості, жага до перемоги і дружний колектив".
А порівнюючи команду збірної зразка-2009, яка виграла турнір у своєму віці, Петраков відзначив: "Не зовсім коректно порівнювати ці дві команди, так як це різні покоління гравців. Я б хотів, щоб у моєї нинішньої збірної футболістів 1995 року народження грав Денис Гармаш. Це мій вихованець".
Говорячи про футболістів "Шахтаря", що виступали в минулому сезоні в Юнацькій лізі чемпіонів, Петраков зазначив: "Участь в цьому турнірі додала їм впевненості в собі. Хлопці побачили, що можуть грати з усіма командами на рівних. В Англії вони з рахунком 1:1 зіграли з "Манчестер Юнайтед" і вийшли в 1/8 фіналу. Це додало їм впевненості у грі зі збірною Англії, яку ми перемогли. Також це дуже хороший досвід участі у міжнародних змаганнях, чого нам не вистачає".
А розмірковуючи про те, чому такі турніри, як чемпіонат Європи, можуть навчити молодих футболістів, тренер зауважив: "По-перше, вони можуть наочно продемонструвати, як грають кращі молоді футболісти Європи. Вони повинні вчитися у хлопців з Європи, бо у нас багато гравців, які в цьому віці з тих чи інших причин випадають з футболу, тоді як футболісти європейських збірних продовжують виступати на високому рівні. Напевно, має пройти певний час, щоб ситуація змінилася і наші футболісти навчилися у своїх однолітків відношенню до футболу. Я хочу, щоб мої хлопці прогресували, стали футболістами хорошого європейського рівня і могли виступати в сильних європейських клубах".
Як повідомляв УНІАН, юнацький Чемпіонат Європи з футболу, де у вісімці найсильніших команд континенту зіграє збірна України, проходитиме з 19 по 31 липня в Угорщині.