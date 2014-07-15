Головний тренер збірної України (U-19) поставив завдання-мінімум - вийти на чемпіонат світу

Про це повідомляє офіційний портал Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).

Зокрема, Петраков відзначив: "Мінімальна завдання, яке я вже давно поставив перед командою, це попадання на чемпіонат світу [серед юнаків до 20 років] у Новій Зеландії в 2015 році".

Характеризуючи свою команду тренер зазначив: "Непоступливість, спортивний характер, бійцівські якості, жага до перемоги і дружний колектив".

А порівнюючи команду збірної зразка-2009, яка виграла турнір у своєму віці, Петраков відзначив: "Не зовсім коректно порівнювати ці дві команди, так як це різні покоління гравців. Я б хотів, щоб у моєї нинішньої збірної футболістів 1995 року народження грав Денис Гармаш. Це мій вихованець".

Говорячи про футболістів "Шахтаря", що виступали в минулому сезоні в Юнацькій лізі чемпіонів, Петраков зазначив: "Участь в цьому турнірі додала їм впевненості в собі. Хлопці побачили, що можуть грати з усіма командами на рівних. В Англії вони з рахунком 1:1 зіграли з "Манчестер Юнайтед" і вийшли в 1/8 фіналу. Це додало їм впевненості у грі зі збірною Англії, яку ми перемогли. Також це дуже хороший досвід участі у міжнародних змаганнях, чого нам не вистачає".

А розмірковуючи про те, чому такі турніри, як чемпіонат Європи, можуть навчити молодих футболістів, тренер зауважив: "По-перше, вони можуть наочно продемонструвати, як грають кращі молоді футболісти Європи. Вони повинні вчитися у хлопців з Європи, бо у нас багато гравців, які в цьому віці з тих чи інших причин випадають з футболу, тоді як футболісти європейських збірних продовжують виступати на високому рівні. Напевно, має пройти певний час, щоб ситуація змінилася і наші футболісти навчилися у своїх однолітків відношенню до футболу. Я хочу, щоб мої хлопці прогресували, стали футболістами хорошого європейського рівня і могли виступати в сильних європейських клубах".

Як повідомляв УНІАН, юнацький Чемпіонат Європи з футболу, де у вісімці найсильніших команд континенту зіграє збірна України, проходитиме з 19 по 31 липня в Угорщині.