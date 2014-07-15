Українці завоювали медаль в міксті на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Авторами четвертої медалі для України стали Ірина Хохлова та Дмитро Кірпулянський, які в змішаній естафеті посіли третю сходинку.

Перше місце у цій дисципліні посів дует з Литви, друге - представники Великобританії.

Раніше українка Вікторія Терещук здобула срібло індивідуальних змагань, а разом з Іриною Хохловою та Анастасією Спас – срібло в командній першості, а Павло Тимощенко приніс Україні бронзу індивідуальних змагань у чоловіків.

Відзначимо, що сьогодні на турнірі відбудеться розіграш двох останніх комплектів нагород – у чоловічій та жіночій естафетах.

Чемпіонат Європи відбувається в угорському містечку Секешфехервар з 10 по 15 липня.