Українці завоювали медаль в міксті на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства
На європейській першості з сучасного п’ятиборства українські спортсмени поповнили скарбничку національної збірної бронзовою нагородою.
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Авторами четвертої медалі для України стали Ірина Хохлова та Дмитро Кірпулянський, які в змішаній естафеті посіли третю сходинку.
Перше місце у цій дисципліні посів дует з Литви, друге - представники Великобританії.
Раніше українка Вікторія Терещук здобула срібло індивідуальних змагань, а разом з Іриною Хохловою та Анастасією Спас – срібло в командній першості, а Павло Тимощенко приніс Україні бронзу індивідуальних змагань у чоловіків.
Відзначимо, що сьогодні на турнірі відбудеться розіграш двох останніх комплектів нагород – у чоловічій та жіночій естафетах.
Чемпіонат Європи відбувається в угорському містечку Секешфехервар з 10 по 15 липня.