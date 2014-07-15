Богдан Бондаренко визнан найкращим легкоатлетом червня в Європі

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

14 червня, на етапі «Діамантової ліги» в Нью-Йорку, Бондаренко переміг, повторивши рекорд Європи зі стрибків у висоту (2,42 м). Цей результат був недосяжним для всіх інших атлетів континенту з 1987 року. Тоді на таку ж висоту злетів швед Патрік Шеберг.

Другу та третю сходинку в голосуванні посіли угорець Крістіан Парш (метання молота) та француз Паскаль Мартіно-Ляград (110 м з бар’єрами).

Серед жінок разом зі Шпотаковою (метання списа) до трійки найкращих увійшли німкеня Малайка Міхамбо (стрибки у довжину) та француженка Сінді Бійо (100 м з бар'єрами).

Голосування проводила Європейська асоціація атлетики. Участь у ньому взяли експерти, представники ЗМІ й уболівальники.