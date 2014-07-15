Юні спортсмени зі сходу України приєднаються до міжнародного олімпійського табору

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Учасниками табору від України стануть юні спортсмени з Донеччини, а саме найтитулованіша команда дівчат зі спортивної гімнастики у складі Олени Титаренко, Олександри Веселовської, Єви Патричи, Ольги Кудряшової, Єлизавети Губарєвої.

Ця команда здобула перше місце на чемпіонаті України серед юнаків «Олімпійські надії», який відбувався з 27 по 30 травня цього року в Івано-Франківську. Також дівчата неодноразово посідали призові місця на міжнародних турнірах в Молдові та Білорусі.

В програмі Міжнародного дитячого олімпійського табору – освітня програма, зустрічі з олімпійцями, спортивні та розважальні заходи.

Табір триватиме в словацьких Високих Татрах з 20 по 26 липня та збере дітлахів 10-12 років з різних країн світу.