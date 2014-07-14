На чемпіонаті світу з фехтування Україну представлять 25 спортсменів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Тренерська рада Федерації фехтування України затвердила склад спортсменів.

У ньому присутні:

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Олена Вороніна, Ольга Жовнір, Аліна Комащук (тільки командна першість), Олена Кравацька (тільки особиста першість).

Шабля (чоловіки): Андрій Ягодка, Дмитро Бойко, Дмитро Пундик, Євген Стаценко.

Шпага (жінки): Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Фейбі Бежура.

Шпага (чоловіки): Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хворост, Ігор Рейзлін.

Рапіра (жінки): Ольга Лелейко, Катерина Ченцова, Олена Шипилова, Олександра Сенюта.

Рапіра (чоловіки): Андрій Погребняк, Павло Сирачинський, Клод Юнес, Володимир Колтиго.

Казань прийматиме чемпіонат світу з фехтування з 15 по 23 липня. Найкрупніший міжнародний спортивний форум зібрав найсильніших спортсменів з понад 100 країн світу. Фехтувальники розіграють 12 комплектів нагород: в індивідуальних та командних змаганнях з фехтування на шаблях, шпагах та рапірах.