На чемпіонаті світу з фехтування Україну представлять 25 спортсменів

16:55, 14 липня 2014
Спорт
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В Казані (Росія) розпочинається чемпіонат світу з фехтування, в якому візьмуть участь 25 спортсменів з України.

В Казані змагатимуться 25 українських фехтувальніків / noc-ukr.org

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Тренерська рада Федерації фехтування України затвердила склад спортсменів.

У ньому присутні: 

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Олена Вороніна, Ольга Жовнір, Аліна Комащук (тільки командна першість), Олена Кравацька (тільки особиста першість).

Шабля (чоловіки): Андрій Ягодка, Дмитро Бойко, Дмитро Пундик, Євген Стаценко.

Шпага (жінки): Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Фейбі Бежура.

Шпага (чоловіки): Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хворост, Ігор Рейзлін.

Рапіра (жінки): Ольга Лелейко, Катерина Ченцова, Олена Шипилова, Олександра Сенюта.

Рапіра (чоловіки): Андрій Погребняк, Павло Сирачинський, Клод Юнес, Володимир Колтиго. 

Казань прийматиме чемпіонат світу з фехтування з 15 по 23 липня. Найкрупніший міжнародний спортивний форум зібрав найсильніших спортсменів з понад 100 країн світу. Фехтувальники розіграють 12 комплектів нагород: в індивідуальних та командних змаганнях з фехтування на шаблях, шпагах та рапірах.

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