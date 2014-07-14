Право організації чемпіонату України з хокею сезону 2014/15 залишиться у ФХУ

Про це йдеться у офіційній заяві ФХУ, яку розповсюдила прес-служба федерації.

Зокрема, у заяві йдеться: "У зв’язку з тим, що на адресу Федерації надійшла офіційна інформація від ініціативної групи «Українська хокейна ліга» щодо неможливості проведення чемпіонату України в сезоні 2014/2015 років під егідою УХЛ, Федерація хокею України інформує про наступне:

Федерація хокею України не передавала права на проведення національного чемпіонату в сезоні 2014/2015 років. Позиція Федерації щодо проведення чемпіонату залишається незмінною, а робота щодо підготовки нормативної-правової бази майбутнього чемпіонату знаходиться на завершальному етапі".

Наразі серйозне занепокоєння викликає кількість команд, що на сьогодні мають намір брати участь у чемпіонаті. Втім, з впевненістю можна сказати, що чемпіонат України з хокею в сезоні 2014/2015 років буде організовано під егідою Федерації хокею України.

На сьогодні ведеться робота з пошуку партнерів та спонсорів щодо залучення фінансових ресурсів для покриття видатків, що лягають на плечі організатора.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня відбулася робоча нарада представників хокейних клубів України в рамках ініціативної групи «Українська хокейна ліга». В засіданні взяли участь представники 10 клубів, а також виконавчий директор Федерації хокею України Сергій Коваль та відповідальний за проведення змагань Дмитро Христич. Своє бажання виступати в сезоні 2014/15 в національному чемпіонаті висловили 10 команд. Це київські «Компаньйон-Нафтогаз», «Сокіл» та «Дженералз», білоцерківський «Білий Барс», донецький «Донбас», харківське «Динамо», дружківський «Альтаїр», хокейний клуб «Кременчук», дніпродзержинська «Сталь» та львівські «Леви», які планують проводити домашні матчі у столиці. Проте, сьогодні стало відомо, що УХЛ вважає неможливим взяти на себе проведення чемпіонату через те, що лише 5 команд зуміли своєчасно підтвердити свою участь в наступному сезоні.