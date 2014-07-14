ФФУ не затвердила формат нового чемпіонату Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу президент ФФУ Анатолій Коньков.

Зокрема, Коньков заявив: "Засідання було спокійним і плідним. За невеликий період часу ми визначилися з головним питанням - форматом чемпіонату України. Всі члени Виконкому прийшли до того, що запропонований нам формат - недопрацьований, так як втрачається спортивний принцип. Приймати сьогодні рішення - буде поспішним".

У свою чергу, президент УПЛ Віталій Данилов зазначив, що за форматом проведення турніру будуть проведені додаткові консультації з керівниками клубів. "Остаточний варіант календаря буде затверджений на Виконкомі, який відбудеться 22 липня. Ми намагаємося дати можливість власникам клубів знайти компроміс", - зазначив Данилов.

У зв'язку з цим може бути відкладений старт турніру, запланований на 26 липня. У разі, якщо Виконком прийме нову формулу змагання, потім потрібно буде провести повторне жеребкування.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня керівники клубів УПЛ прийняли рішення, що чемпіонат української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15 пройде в два етапи по системі 4-4-6. Команди зіграють на першому етапі в два кола (26 ігор), після чого розіб'ються на три групи: 1-4 місця, 5-8 місця і 9-14 місця із збереженням очок на першому етапі. Далі будуть розіграні місця в єврокубках і визначені клуби, які залишать УПЛ за підсумками сезону.