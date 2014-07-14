ФФУ не затвердила формат нового чемпіонату Прем'єр-ліги
Виконком Федерації футболу України не затвердив на своєму засіданні новий формат турніру через те, що втрачається "спортивний принцип".
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу президент ФФУ Анатолій Коньков.
Зокрема, Коньков заявив: "Засідання було спокійним і плідним. За невеликий період часу ми визначилися з головним питанням - форматом чемпіонату України. Всі члени Виконкому прийшли до того, що запропонований нам формат - недопрацьований, так як втрачається спортивний принцип. Приймати сьогодні рішення - буде поспішним".
У свою чергу, президент УПЛ Віталій Данилов зазначив, що за форматом проведення турніру будуть проведені додаткові консультації з керівниками клубів. "Остаточний варіант календаря буде затверджений на Виконкомі, який відбудеться 22 липня. Ми намагаємося дати можливість власникам клубів знайти компроміс", - зазначив Данилов.
У зв'язку з цим може бути відкладений старт турніру, запланований на 26 липня. У разі, якщо Виконком прийме нову формулу змагання, потім потрібно буде провести повторне жеребкування.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня керівники клубів УПЛ прийняли рішення, що чемпіонат української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15 пройде в два етапи по системі 4-4-6. Команди зіграють на першому етапі в два кола (26 ігор), після чого розіб'ються на три групи: 1-4 місця, 5-8 місця і 9-14 місця із збереженням очок на першому етапі. Далі будуть розіграні місця в єврокубках і визначені клуби, які залишать УПЛ за підсумками сезону.