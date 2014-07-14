Українські веслувальники завоювали дві медалі чемпіонату Європи

Про це повідолмяє прес-служба НОК України.

Срібним призером першості Старого Світу став Едуард Шеметило, який на дистанції 5000 м в каное фінішував другим (22:47.687). Виграв цю дистанцію німець Себастьян Брендель (21:48.823), бронза на рахунку росіянина Павла Петрова (22:53.951).

«Бронзу» українській збірній у фінальному запливі каное-четвірок з результатом 03:20.007 принесли Денис Коваленко, Ельнур Ахадов, Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Перше місце посіла збірна Білорусії (03:17.912), «срібло» дісталося збірній Угорщини (03:19.316).

Чемпіонат Європи у Брандербурзі (Німеччина) відбувався 10-13 липня.